Il nome di Alajbegovic torna al centro delle discussioni di mercato in Italia, con tre grandi club pronti a inserirsi per il suo acquisto. Il giocatore bosniaco, valutato circa 25 milioni di euro, ha attirato l'attenzione di Napoli, Roma e Milan. Secondo le fonti, le trattative sono in corso e potrebbero portare a una fase di competizione tra le società interessate. La situazione rimane in evoluzione, senza conferme ufficiali.

Alajbegovic potrebbe scatenare una vera e propria asta tra le big italiane. Il punto di Gazzetta e Corriere dello Sport. Alajbegovic piace a tutti. La Gazzetta con Vincenzo D’Angelo: “Il Napoli è al lavoro da mesi e adesso vuole provare a stringere il prima possibile, per evitare pericolosissime aste. Un anno fa, il Salisburgo ha fatto il colpaccio, acquistandolo dal Leverkusen per appena due milioni di euro. Il Bayer, però, era convintissimo delle sue qualità e lo ha lasciato andare solo per dargli la possibilità di giocare titolare in prima squadra con costanza. E mantenendo un diritto di riacquisto da 8 milioni, già esercitato. Alajbegovic oggi vale almeno il doppio, se non il triplo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alajbegovic fa gola: Napoli, Roma e Milan sul bosniaco da 25 milioni di euro

Alajbegovic Juve, un’altra big di Serie A si inserisce sul bosniaco dopo il Milan. Cosa filtra sulla trattativadi Angelo CiarlettaAlajbegovic Juve, un’altra big di Serie A si inserisce sul talento della Bosnia dopo il Milan.

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Napoli, idea Alajbegovic: il nuovo esterno che stuzzica Manna da mesi (Pedullà)Il Napoli segue Kerim Alajbegovic, esterno classe 2007 del Leverkusen, talento seguito da tempo per rinforzare il futuro azzurro. ilnapolista.it

Il Diavolo tentato da Alajbegovic, il CorSport: "Il Milan prova il blitz" x.com

Kerim-Sam Alajbegovic è un esterno offensivo classe 2007 di nazionalità bosniaca, finito recentemente nel mirino del Napoli. Nato e cresciuto a Colonia, in Germania, ha svolto il suo percorso di crescita calcistica nelle giovanili del Colonia e del Bayer Leverk - facebook.com facebook