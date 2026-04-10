Il ruolo di portiere resta al centro dell'attenzione in casa Napoli, con le recenti dichiarazioni del portiere titolare che indicano come il concorrente per la posizione di numero uno abbia un leggero vantaggio, anche se le posizioni in rosa potrebbero variare in futuro. Le scelte dell’allenatore continuano a suscitare discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mantenendo alta l’attenzione sulla situazione tra i pali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il tema portieri continua a tenere banco in casa Napoli e le scelte di Conte non passano inosservate. Intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport”, Luigi Sepe ha analizzato il momento degli azzurri, soffermandosi su gerarchie, infortuni, giovani e prospettive future, offrendo una lettura lucida e diretta. Secondo l’ex portiere azzurro, la situazione tra i pali è abbastanza delineata: «Conte ha fatto delle scelte e in questo momento Milinkovic sembra essere davanti nelle gerarchie, anche se personalmente ho sempre avuto una preferenza per Meret dal punto di vista tecnico». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Sepe: “Milinkovic avanti su Meret, ma le gerarchie possono cambiare”

Cagliari-Napoli, Lobotka tra i convocati. Milinkovic-Savic in vantaggio su MeretCagliari-Napoli (domani alle 18:30) potrebbe segnare il ritorno dal primo minuto di Scott McTominay e Kevin De Bruyne.

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Napoli, Milinkovic-Savic stavolta è un flopNiente miracoli, anzi. Quello che per tante notti è stato il salvatore del Napoli, stavolta diventa uno dei principali colpevoli della disfatta portoghese. Tutti gli indizi portano a Milinkovic-Savic ... ilmattino.it

Napoli, l'esito degli esami di Milinkovic-Savic: i tempi di recupero e quante partite saltaNAPOLI - Piove sul bagnato in casa Napoli. Antonio Conte dovrà infatti fare a meno di Vanja Milinkovic-Savic per circa un mese: il portiere serbo ha svolto esami strumentali, presso il 'Pineta Grande ... corrieredellosport.it