Cremonese Giampaolo con orgoglio dopo il Parma | Dedico la vittoria alla squadra solidarietà a Nicola Vi spiego le mie scelte di formazione

L’allenatore della Cremonese ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro il Parma, affermando di aver dedicato la vittoria alla squadra e di aver espresso solidarietà a un membro dello staff. Ha anche spiegato le ragioni dietro le scelte di formazione adottate in questa occasione. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sui dettagli tecnici e sulle decisioni prese durante la partita.

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