Napoli-Sassuolo formazioni ufficiali e analisi | le scelte di Conte e Grosso
In vista della partita tra Napoli e Sassuolo al Maradona, analizziamo le formazioni ufficiali e le scelte tattiche di Conte e Grosso. L'incontro rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che si preparano a confrontarsi in un match che promette di essere equilibrato. Di seguito, una panoramica sulle scelte dei tecnici e le possibili strategie in campo.
È tutto pronto al Maradona per una sfida che, almeno sulla carta, racconta idee molto chiare da entrambe le parti. Napoli e Sassuolo si presentano con assetti diversi, ma con un obiettivo comune: imporre subito la propria identità. Il Napoli sceglie il 3-4-2-1, una struttura che parla di controllo e aggressività alta. Stellini punta sull’equilibrio garantito da Lobotka e McTominay in mezzo, con Di Lorenzo e Spinazzola chiamati a spingere forte sugli esterni. Alle spalle di Højlund agiscono Vergara ed Elmas, una scelta che privilegia dinamismo, inserimenti e imprevedibilità tra le linee. È un Napoli che vuole comandare il gioco, ma senza rinunciare alla verticalità. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
