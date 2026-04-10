Napoli minorenne ferito nella sparatoria in Piazza Carolina | fermato un 19enne

Un minorenne è stato ferito durante una sparatoria avvenuta in Piazza Carolina a Napoli. La polizia ha arrestato un ragazzo di 19 anni, accusato di aver aperto il fuoco. Le lesioni riportate dal giovane sono considerate gravi e aggravate dalla modalità e dalla finalità camorristica dell’episodio. La Procura di Napoli ha emesso un fermo nei confronti del 19enne, che ora si trova sotto indagine.

Lesioni gravi e gravissime aggravate dal metodo e dalla finalità camorristica. Sono queste le motivazioni che hanno spinto la Procura di Napoli a fermare il 19enne Renato Elia, originario dei Quartieri Spagnoli, per aver ferito a colpi di pistola alle gambe un sedicenne, la notte tra il 31 marzo e il primo aprile. Un agguato consumato dopo la mezzanotte, a pochi passi dalla prefettura. Risposta immediata da parte della polizia, grazie al lavoro della squadra mobile del primo dirigente Mario Grassia. Inchiesta condotta dai pm Celeste Carrano e Urbano Mozzillo, si indaga sul movente - probabile lite per futili motivi - decisiva l’analisi delle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, minorenne ferito nella sparatoria in Piazza Carolina: fermato un 19enne Sparatoria a piazza Carolina: fermato un 19enneC'è un fermato per la sparatoria di piazza Carolina, avvenuta nella notte tra il 31 marzo e il 1 aprile. Napoli, sparatoria in piazza Carolina vicino alla prefettura, 16enne ferito alle gambe con diversi colpiNapoli, sparatoria in piazza Carolina vicino alla prefettura, 16enne ferito alle gambe con diversi colpi. Temi più discussi: Napoli, minorenne ferito nella sparatoria in Piazza Carolina: fermato un 19enne; Ancora spari in piazza Carolina, 16enne raggiunto da diversi colpi; Napoli, sparatoria a Piazza Carolina: minorenne ferito alle gambe; Spari in piazza Carolina a Napoli: 16enne ferito alle gambe. Minorenne gambizzato in piazza Carolina a Napoli: fermato un 19enneAl 19enne vengono contestati i reati di lesioni personali e porto d'armi, commessi in piazza Carolina, nel cuore di Napoli, lo scorso 1° aprile ... fanpage.it Napoli, sparatoria di Piazza Carolina: arrestato il 19enne Renato EliaNapoli - Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 1° aprile in piazza Carolina, nel cuore di Napoli, a pochi metri dalla sede della ... cronachedellacampania.it Napoli, minorenne ferito nella sparatoria in Piazza Carolina: fermato un 19enne - facebook.com facebook "Meno pistole, più scuola", sabato residenti in piazza Carolina a Napoli x.com