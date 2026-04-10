Napoli l' arrivo degli equipaggi del ' Thousand Madleens to Gaza'

Nel porticciolo di Mergellina sono approdati gli equipaggi della flottiglia denominata ‘Thousand Madleens to Gaza’, partita da Marsiglia e diretta verso le acque di fronte alla città. La spedizione ha come obiettivo quello di portare aiuti e solidarietà al popolo palestinese. La navigazione ha coinvolto diverse imbarcazioni che sono entrate nel porto nel corso della giornata.

Sono arrivati nel porticciolo di Mergellina gli equipaggi del ‘Thousand Madleens to Gaza’, la flottiglia partita da Marsiglia e diretta nelle acque antistanti la città per portare aiuti e solidarietà al popolo palestinese. “Venti barche della Thousand e venti della Flotilla con 110 persone di equipaggio. Vogliamo rompere il blocco di Israele in Palestina che non consente di portare aiuti umanitari. Vogliamo che finisca il genocidio a Gaza e l’occupazione illegale della Cis-Giordania”. Queste le parole di Andrea Tundo (Thousand Madleens Italia), e di alcuni componenti dell’equipaggio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, l'arrivo degli equipaggi del 'Thousand Madleens to Gaza' Flotilla per Gaza pronta a ripartire, chiamata per gli equipaggi di terra regginiNella fase di pre-lancio della nuova missione umanitaria, le barche che salperanno dall'Italia si fermeranno in alcune città per coinvolgere... Leggi anche: Napoli, sold out per Life for Gaza. De Magistris: "Sempre dalla parte degli oppressi" Argomenti più discussi: Prima Napoli, poi Cetraro: la flottiglia Thousand Madleens to Gaza arriva nel sud Italia - Pressenza; A Napoli fa scalo la nuova Flotilla diretta a Gaza; La Global Sumud Flotilla riparte: oltre mille attivisti per rompere l’assedio a Gaza; Sumud Flotilla per Gaza 2026, anche Bari si mobilita: partenza delle barche da Pane e Pomodoro. For Immediate Release: Thousand Madleens Will Depart France on April 4th for the International Meeting Point Since 2008 flotillas from FFC and other movements have worked to break the siege on Gaza and fight for the self determination of Palestinians in G - facebook.com facebook