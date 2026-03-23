Flotilla per Gaza pronta a ripartire chiamata per gli equipaggi di terra reggini

Da reggiotoday.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella fase di pre-lancio della nuova missione umanitaria, le barche che salperanno dall'Italia si fermeranno in alcune città per coinvolgere volontari e una è attesa anche tra Reggio Calabria e Villa San Giovanni Per contrastare questa deriva stanno per mettersi in mare oltre 300 imbarcazioni e almeno un migliaio di volontari tra personale sanitario, educativo e tecnico per la ricostruzione. In questa fase, chiamata di pre-lancio, molte barche stanno attraversando l’Italia per propagandare la prossima partenza e riattivare gli equipaggi di terra. È possibile anche contribuire donando quello che sarà necessario alle flottiglie. Anche tra... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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