Napoli ha registrato il tutto esaurito per l’evento Life for Gaza. De Magistris ha sottolineato l’importanza di rimanere solidali con chi soffre, evidenziando come ci sia una strategia mondiale volta a ignorare il genocidio del popolo palestinese. L’appuntamento invita a riflettere sulla situazione e sull’impegno di restare dalla parte degli oppressi, mantenendo alta l’attenzione su una causa umanitaria di grande rilevanza.

"Senza tregua perché c'è una strategia mondiale per non parlare più del genocidio nei confronti del popolo palestinese. In Palestina si continua a morire di fame e di freddo. La violazione dei diritti umani va sempre condannata e noi siamo sempre dalla parte degli oppressi contro gli oppressori". Sono le parole di Luigi de Magistris, promotore della terza edizione del Life for Gaza, che ha fatto registrare il sold out al teatro Bellini di Napoli. Tanti gli artisti che si sono alternati sul palco tra i quali Fiorella Mannoia, Fabrizio Gifuni e Moni Ovadia.

© Lapresse.it - Napoli, sold out per Life for Gaza. De Magistris: "Sempre dalla parte degli oppressi"

Life for Gaza: artisti sul palco di Napoli per la PalestinaIl 19 gennaio a Napoli si terrà “Life for Gaza – Senza Tregua”, uno spettacolo con artisti come Fiorella Mannoia, Lina Sastri e Moni Ovadia, volto a raccogliere fondi per la Palestina.

