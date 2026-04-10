In vista delle prossime partite, l’Inter ha dichiarato di non voler guardare nessuno e di puntare alla vittoria. Questa presa di posizione arriva mentre il Napoli si concentra sulle proprie ambizioni di campionato. L’Inter ha anche inviato un messaggio chiaro in direzione del Napoli di Antonio Conte, rafforzando la propria determinazione nel tentativo di conquistare lo scudetto.

L’Inter manda un messaggio forte in chiave scudetto e indirettamente anche al Napoli di Antonio Conte. L’esterno olandese, Denzel Dumfries, reduce da una stagione contraddistinta da noie fisiche, è tornato a parlare sulla stagione di nerazzurri e sul finale di campionato. Napoli, senti Dumfries: “Vogliamo vincere tutto”. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Dumfries ha fatto il punto su condizione fisica e obiettivi. Il suo rientro in campo è fondamentale per gli schemi tattici di Chivu. Una pedina importante pronta a dare il suo contributo: “Sicuramente non avevo mai avuto un infortunio come questo, però adesso sono molto positivo e guardo avanti verso il finale di stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, l’annuncio mette in guarda gli azzurri: “Non guardiamo nessuno, vogliamo vincere”

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