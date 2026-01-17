Napoli-Sassuolo Lobotka decisivo | gli azzurri tornano a vincere

Il Napoli conquista una vittoria importante contro il Sassuolo, grazie a un gol di Lobotka da fuori area. La squadra di Spalletti raccoglie tre punti fondamentali per mantenere il secondo posto in classifica, restando a sei punti dall’Inter, che ha interrotto una serie di pareggi. Una prestazione equilibrata che rafforza la posizione dei partenopei in campionato, con un risultato che evidenzia l’efficacia del reparto offensivo e la solidità della squadra.

Un Napoli di misura, che ottiene 3 punti preziosi e resta nella scia dell’ Inter a -6 punti. La squadra di Conte torna a vincere dopo 3 pareggi consecutivi, grazie a una rete da fuori area di Lobotka. Un successo che mantiene in vita le speranze degli azzurri, che perdono però per infortunio Rrahmani e Politano e per un problema alla testa anche Elmas. Il Napoli ritrova la vittoria: Lobotka regala i 3 punti. Gli azzurri hanno sbloccato il match dopo appena 7 minuti con Lobotka, che non trovava il gol addirittura dall’agosto del 2022. La sfida non vive di grandissime occasioni né da una parte né da un’altra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

