A pochi giorni dalla partita contro il Parma, l’attaccante è tornato disponibile dopo un periodo di infortunio. Il calciatore ha completato le sedute di allenamento e si trova in condizione di scendere in campo. La sua presenza rappresenta un’opportunità per l’allenatore di scegliere tra diverse opzioni offensive. La squadra si prepara con fiducia alla sfida di domenica prossima.

Arrivano segnali incoraggianti per Antonio Conte dall’infermeria in vista della sfida di domenica contro il Parma. Rasmus Hojlund è nuovamente a disposizione: il virus che lo aveva fermato nei giorni scorsi è stato superato e lo staff tecnico ha preferito non rischiarlo mentre era ancora debilitato dalla febbre, che lo ha accompagnato per tutta la giornata di lunedì. Dal suo arrivo, l’attaccante danese ha saltato appena tre partite di campionato: due per problemi muscolari contro Torino e Inter, e l’ultima contro il Milan. In un’unica occasione, contro il Lecce, era partito dalla panchina. Questa volta, però, è pronto a tornare tra i convocati per la trasferta di Parma. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli, Hojlund recuperato: Conte ritrova il suo attaccante

Genoa – Napoli, finalmente torna un top: Conte ritrova il suo pilastroArchiviato il complicatissimo mese di gennaio, tra le restrizioni al mercato e l’eliminazione dalla Champions League, il Napoli è pronto a ripartire.

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Napoli al riposo, da oggi si lavora per il Parma. Con un Hojlund già recuperatoDopo una giornata di pausa, il Napoli torna a lavorare a Castel Volturno per preparare la sfida di domenica contro il Parma. Il gruppo si ritrova oggi. tuttomercatoweb.com

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