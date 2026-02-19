Napoli riecco McTominay | contro l' Atalanta Conte ritrova il suo guerriero

Scott McTominay torna a giocare dopo aver superato un'infiammazione al gluteo. Il calciatore scozzese, assente contro Como e Roma, si è allenato con il gruppo e ora è disponibile per la partita contro l’Atalanta. La sua presenza potrebbe dare più solidità al centrocampo del Napoli, che ha bisogno di rinforzi dopo alcune partite difficili. L’allenatore Antonio Conte conta su di lui per rafforzare la squadra e tornare alla vittoria. McTominay si prepara a scendere in campo con determinazione.

Aggrappati a Scott, ora più che mai. C'è un posto Champions da blindare, l'Atalanta da respingere e magari anche da tagliar fuori nella volata per l'Europa più nobile. Per questo, il recupero di McTominay diventa prioritario, per il Napoli e per Antonio Conte. Senza Scott non si canta messa: zero vittorie in stagione, una sconfitta in casa del Torino e due pareggi, contro la Roma domenica scorsa in campionato e contro il Como in Coppa Italia. Il Napoli ha bisogno del suo guerriero, in una sfida che potrebbe indirizzare nettamente il futuro. L'emergenza non accenna a placarsi e ora ha dimezzato gli uomini in difesa, ma in mezzo al campo gli azzurri iniziano a rifiatare: Gilmour è rientrato contro la Roma, Anguissa dovrebbe farlo entro un paio di settimane.