La Juventus ha manifestato interesse per alcuni giocatori del Napoli, secondo quanto riferito da fonti di stampa. Spalletti, allenatore dei partenopei, avrebbe ricevuto richieste ufficiali da parte dei bianconeri. Le squadre di Serie A cominciano a pianificare le strategie per la prossima stagione e a monitorare i possibili acquisti per il calciomercato estivo.

Le grandi squadra di Serie A iniziano a programmare la prossima stagione, sempre con un occhio di riguardo alla prossima sessione estiva di calciomercato. Il Napoli farà sicuramente qualche cambiamento tra gli uomini in rosa come giusto che sia, ma la Juventus fa sul serio per il top azzurro: Spalletti ha chiesto Lobotka. Luciano Spalletti sembra detsinato a creare un suo progetto sulla panchina bianconera, e il suo primo pensiero in fase di calciomercato è sicuramente quello di un regista, fondamentale nei suoi dettami tattici. Nella sua vincente avventura a Napoli, proprio Lobotka era il faro del suo centrocampo. Carlo Alvino, noto giornalista, su Radio CRC ha parlato proprio di questa possibile occassione di mercato con la Juventus e della richiesta fatta dal tecnico di Certaldo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, la Juventus piomba sull’azzurro: l’ha chiesto Spalletti

Leggi anche: Mercato Napoli, la Bundesliga piomba sul difensore azzurro: cessione in vista

La Juventus di Spalletti piomba su Lorenzo LuccaCOntinua l’interesse di vari club per l’attaccante del Napoli Lorenzo Lucca, che non sta trovando molto spazio nelle gerarchie di mister Conte e...

POST NAPOLI - JUVENTUS 2-1 | INTERVISTA LUCIANO SPALLETTI

Una raccolta di contenuti su Napoli la Juventus piomba sull'azzurro....

Temi più discussi: Cammaroto: Lukaku, De Bruyne ed altri 5 ai saluti. La Juventus piomba su un calciatore del Napoli; Alla Juve né ora, né mai. Svelato il discorso di De Laurentiis a Osimhen: ecco le parole esatte del patron; Ziliani: La Juventus sarà punita a giugno, ma 9 milioni di italiani non sanno nulla; Bergomi: Il Napoli ha fatto peggio dell'Inter in Champions League.

Juventus scatenata, crollo del Napoli: David, Yildiz e Kostic firmano il 3-0 per i bianconeriLa Juventus dilaga contro il Napoli e si prende una grande vittoria all'Allianz Stadium. I bianconeri vincono 3-0 contro i partenopei e si portano a 42 punti, a una lunghezza proprio dalla squadra ... calciomercato.com

Juventus-Napoli, la MOVIOLA: Bremer trattiene Hojlund, Marelli: Braccio al collo, più rigore che noJuventus-Napoli è il posticipo domenicale delle 18 della 22esima gioranta della Serie A 2025/2026. Una sfida carica di tensione e soprattutto di intrecci che mette sotto pressione tutte e tre le ... calciomercato.com

Napoli v AC Milan: Monday 6 April, 20:45 CET x.com

Un venticinquenne e un quarantatreenne, entrambi residenti a Napoli, sono ritenuti responsabili della truffa consumata nella Bassa friulana: vittima del raggiro era stata una donna di 72 anni, e suo marito, ai quali i malviventi avevano sottratto monili in oro per - facebook.com facebook