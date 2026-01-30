Napoli si prepara a piazzare un sorpasso decisivo in vista del mercato di gennaio. Dopo aver perso Noa Lang e Lorenzo Lucca, il club partenopeo ha più spazio per rinforzarsi e puntare al grande obiettivo di questa sessione. La società sta studiando le mosse giuste, mentre i tifosi sperano in acquisti che possano fare la differenza.

Gli addii di Noa Lang e Lorenzo Lucca, hanno dato possibilità al Napoli di muoversi in questi ultimi giorni di mercato invernale. L’obiettivo della dirigenza è di provare a piazzare gli ultimi colpi sempre per il reparto offensivo azzurro, fortemente colpito dagli infortuni. Per questo si lavora senza sosta per provare ad arrivare a Kamaldeen Sulemana dell’Atalanta. Il ghanese, però, è sotto l’occhio attento anche della Roma, pronta a muoversi con decisione. Sulemana si allontana definitivamente? I giallorossi fanno sul serio. Il calciatore piace in Serie A, e Napoli e Roma hanno messo gli occhi su di lui. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli beffato? Soprasso in arrivo dalla Serie A per il grande obiettivo di mercato

Approfondimenti su Napoli Calciomercato

Il Calciomercato del Napoli perde ufficialmente uno dei principali obiettivi, Federico Chiesa.

L'Atalanta ha avviato un’intensa attività di mercato per rafforzare la propria rosa, concentrandosi su un calciatore attualmente nel mirino dell'Inter.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Napoli Calciomercato

Il Napoli beffa tutti: vicino Casadei, formule e cifreSorpasso e controsorpasso nella corsa a Cesare Casadei. Il centrocampista del Chelsea è uno dei nomi più seguiti di questa sessione invernale di calciomercato e. calciomercato.com

Addio Roma, Conte beffato: sorpasso lampo in Serie ASul fronte Joshua Zirkzee, la Roma non ha ancora alzato bandiera bianca, ma la priorità sembra essersi spostata soprattutto nel ruolo di ala sinistra. Non a caso nelle ultime ore si è parlato molto di ... asromalive.it

Due giorni di trattative, poi arriva la Juventus e soffia l'attaccante al Napoli Spalletti ha beffato Conte e ADL, domani visite mediche e firma sul contratto. Tra prestito e riscatto, affare da oltre 20 milioni di euro. Lo ha annunciato poco fa Fabrizio Romano - facebook.com facebook