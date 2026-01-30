Napoli beffato? Soprasso in arrivo dalla Serie A per il grande obiettivo di mercato

Napoli si prepara a piazzare un sorpasso decisivo in vista del mercato di gennaio. Dopo aver perso Noa Lang e Lorenzo Lucca, il club partenopeo ha più spazio per rinforzarsi e puntare al grande obiettivo di questa sessione. La società sta studiando le mosse giuste, mentre i tifosi sperano in acquisti che possano fare la differenza.

Gli addii di Noa Lang e Lorenzo Lucca, hanno dato possibilità al Napoli di muoversi in questi ultimi giorni di mercato invernale. L’obiettivo della dirigenza è di provare a piazzare gli ultimi colpi sempre per il reparto offensivo azzurro, fortemente colpito dagli infortuni. Per questo si lavora senza sosta per provare ad arrivare a Kamaldeen Sulemana dell’Atalanta. Il ghanese, però, è sotto l’occhio attento anche della Roma, pronta a muoversi con decisione. Sulemana si allontana definitivamente? I giallorossi fanno sul serio. Il calciatore piace in Serie A, e Napoli e Roma hanno messo gli occhi su di lui. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

