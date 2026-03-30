A Faenza, un uomo di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver rubato una bicicletta a un amico e di aver successivamente chiesto un riscatto. Nelle ore successive, lo stesso soggetto è evaso dagli arresti domiciliari in cui era sottoposto. L’indagine ha portato all’arresto per tentata estorsione ed evasione.

Un arresto per tentata estorsione ed evasione a Faenza, dove un cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver rubato una bicicletta e aver chiesto denaro per la restituzione. L’uomo è stato poi nuovamente arrestato per evasione dopo essere fuggito dai domiciliari. La ricostruzione dei fatti secondo i Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda si è svolta nella tarda serata di venerdì scorso a Faenza. Un cittadino straniero, già conosciuto dalle forze dell’ordine, si è reso responsabile di tentata estorsione ed evasione. L’uomo ha approfittato di un momento di distrazione di un conoscente che aveva lasciato la propria bicicletta all’esterno di un supermercato, impossessandosene senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Faenza, ruba la bici a un amico e chiede il riscatto, poi evade dai domiciliari: doppio arresto per un 30enne

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