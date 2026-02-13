Casa Sanremo The Club la dj Tiziana Virzì tra le protagoniste dell' edizione 2026

Da agrigentonotizie.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tiziana Virzì, nota dj, ha conquistato il palco di Casa Sanremo The Club nel 2026, dopo aver iniziato a suonare musica classica da bambina. La sua passione per i giradischi l’ha portata a trasformare le sue competenze musicali in un percorso professionale. La sua esibizione ha attirato l’attenzione di molti appassionati presenti all’evento.

Percorso musicale iniziato dal pianoforte e approdato all’elettronica: collaborazioni, tournée e remix hanno contribuito a portare l’artista agrigentina su uno dei palchi collaterali all'Ariston Dalla musica classica studiata fin da bambina alla passione per la consolle che ha poi avviato un percorso artistico portandola fino a Casa Sanremo The Club. Tiziana Virzì, dj originaria di Santo Stefano Quisquina e cresciuta a Cianciana, è stata scelta tra i protagonisti dell’edizione 2026 dello spazio musicale collaterale legato al Festival. Figlia d’arte, inizia a suonare il pianoforte all’età di cinque anni e prosegue gli studi al conservatorio Arturo Toscanini di Ribera consolidando la formazione classica.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

