Casa Sanremo The Club la dj Tiziana Virzì tra le protagoniste dell' edizione 2026

Tiziana Virzì, nota dj, ha conquistato il palco di Casa Sanremo The Club nel 2026, dopo aver iniziato a suonare musica classica da bambina. La sua passione per i giradischi l’ha portata a trasformare le sue competenze musicali in un percorso professionale. La sua esibizione ha attirato l’attenzione di molti appassionati presenti all’evento.

Percorso musicale iniziato dal pianoforte e approdato all’elettronica: collaborazioni, tournée e remix hanno contribuito a portare l’artista agrigentina su uno dei palchi collaterali all'Ariston Dalla musica classica studiata fin da bambina alla passione per la consolle che ha poi avviato un percorso artistico portandola fino a Casa Sanremo The Club. Tiziana Virzì, dj originaria di Santo Stefano Quisquina e cresciuta a Cianciana, è stata scelta tra i protagonisti dell’edizione 2026 dello spazio musicale collaterale legato al Festival. Figlia d’arte, inizia a suonare il pianoforte all’età di cinque anni e prosegue gli studi al conservatorio Arturo Toscanini di Ribera consolidando la formazione classica.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

