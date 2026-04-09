Durante il ritiro estivo del Napoli, sono stati rivelati dettagli riguardanti una proposta del tecnico. Secondo quanto riferito, l’allenatore avrebbe chiesto di organizzare un ritiro senza la presenza dei tifosi, ma la proposta è stata respinta dal presidente della società. La discussione si inserisce tra le decisioni prese durante la preparazione pre-stagionale, senza ulteriori commenti ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Retroscena interessante dal ritiro estivo del Napoli. Aurelio De Laurentiis, intervenuto all’Egyptian Theatre di Hollywood, ha raccontato un episodio legato ad Antonio Conte e alla gestione dei tifosi durante la preparazione. Il presidente azzurro ha spiegato: «Conte mi aveva chiesto di fare il ritiro senza tifosi, ma gli ho risposto che sarebbe stato irrispettoso». «A Dimaro arrivano circa 70mila persone e a Castel di Sangro addirittura 250mila per seguire allenamenti e partite». Una partecipazione enorme che, secondo il patron, non può essere ignorata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - De Laurentiis svela: «Conte voleva il ritiro senza tifosi, ma ho detto no»

Lang svela: «Il medico mi ha detto che continuerò a vivere e per fortuna ho ancora il mio pollice. Su Napoli e Conte vi racconto…»Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid spiazza tutti: occhi sul minutaggio per evitare l’obbligo di riscatto.

De Laurentiis non si è mai sentito dire «ho sbagliato» da Conte, la preparazione ad esempio (Libero)Conte è un mae­stro nel rea­gire alle dif­fi­coltà di campo, ma non sem­bra capace di pre­ve­nirle.

Temi più discussi: Landoni: Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…; Conte il prescelto per la panchina dell'Italia: Bucchioni svela i 2 motivi per cui il Napoli è pronto a liberarlo; Conte Ct Italia? Troise svela: Ecco la reazione di De Laurentiis in queste ore; Panchina napoli sogno fabregas mediaset svela le opzioni di adl in lista anche italiano e farioli.

De Laurentiis svela: «Conte voleva il ritiro senza tifosi, ma ho detto no»N+ è il sito di riferimento per tutti gli appassionati del calcio Napoli e della cultura napoletana. Qui troverai le ultime notizie sulla squadra partenopea, dal mercato agli allenamenti, dalle ... napolipiu.com

Napoli, De Laurentiis non molla Conte: scelta la data per l’incontro sul futuro e il primo regalo dal mercatoDe Laurentiis vuole convincere Conte che il suo futuro è al Napoli. Fissata la data dell'incontro: ADL vuole presentarsi col primo colpo della campagna acquisti, nel mirino Rios del Benfica ... sport.virgilio.it

Antonio Conte è uno dei tanti nomi accostati alla panchina della Nazionale Francesco Modugno, nel corso di “Giochiamo d’anticipo”, ha svelato la reazione di De Laurentiis: sentite qui #conte #delaurentiis #giochiamodanticipo - facebook.com facebook