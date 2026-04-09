Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato durante un evento a Hollywood dedicato alla promozione del film sul quarto scudetto del club, intitolato “Again”, uscito nelle sale subito dopo la partita tra Napoli e Milan. In quella occasione, ha riferito di aver ricevuto una richiesta da parte di un allenatore riguardante un possibile ritiro senza tifosi, a cui ha risposto che sarebbe stato irrispettoso.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto Egyptian Theatre di Hollywood nell’ambito del suo soggiorno a Los Angeles per pubblicizzare il film sul quarto scudetto del Napoli, “Again”, uscito nelle sale subito dopo il triplice fischio di Napoli-Milan. De Laurentiis: “Conte mi aveva chiesto un ritiro senza tifosi”. Di seguito il breve estratto: “Conte mi aveva chiesto di fare il ritiro senza tifosi, ma gli ho risposto che sarebbe stato irrispettoso. A Dimaro arrivano circa 70mila persone e a Castel di Sangro addirittura 250mila per seguire allenamenti e partite: una cosa del genere non si può negare, i tifosi fanno tanti chilometri per vedere i nuovi giocatori del Napoli e quelli che ci giocano già”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis: “Conte mi aveva chiesto un ritiro senza tifosi, gli ho detto che sarebbe stato irrispettoso”

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Temi più discussi: Napoli, De Laurentiis: Conte? Se mi chiedesse di andare in nazionale lo accontenterei; Conte chiama la Nazionale: Mi prenderei in considerazione; De Laurentiis: Conte? Se mi chiede di essere liberato, lo faccio; Conte e De Laurentiis divisi dalla Nazionale: partita a scacchi sul ruolo di ct.

De Laurentiis: Se Conte mi chiedesse di andare in Nazionale, penso che direi di sìIl presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, attualmente a Los Angeles, ha parlato di un possibile futuro di Conte in Nazionale. ilnapolista.it

ADL: Conte mi aveva chiesto il ritiro senza tifosi, ma sarebbe stato irrispettosoAurelio De Laurentiis, intervenuto all’Egyptian Theatre di Hollywood, ha raccontato un episodio legato ad Antonio Conte e alla gestione del ritiro estivo. tuttonapoli.net

Uno dei primi capitani del Napoli di De Laurentiis: lo riconoscete dalla sua carriera - facebook.com facebook

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