Napoli Contini | Questa è la mia seconda pelle Parma? Match tosto

Il terzo portiere di una squadra spesso ha poche occasioni di scendere in campo durante la stagione, con il rischio di non aver mai giocato una partita ufficiale. Questa figura, comunque, si trova spesso a vivere in disparte, tra allenamenti e supporto ai compagni, senza molte possibilità di mettersi in mostra. La sua presenza diventa più evidente quando si avvicinano le partite decisive o in caso di infortuni, ma in generale resta un ruolo poco visibile.

Napoli, 10 aprile 2026 - Il ruolo del terzo portiere, forse il più ingrato nel calcio: in stagione il serio rischio di chiudere con zero presenze e, agli occhi dei tifosi, solo una presenza in panchina o in tribuna. La realtà è ben diversa e ne sono a piena conoscenza gli allenatori, consapevoli dell'importanza di questo tassello in sede di lavoro settimanale o quando c'è un'emergenza. Quest'ultima problematica il Napoli in stagione l'ha conosciuta tante volte e anche con riferimento ai portieri: si sono fatti male Vanja Milinkovic-Savic (lesione al bicipite femorale) e Alex Meret (frattura del metatarso, infortunio alla spalla e, giusto per non farsi mancare nulla, noie muscolari), ma anche Nikita Contini ha avuto il suo 'bel' da fare per una frattura alla mano che ne ha frenato le velleità a inizio stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Questa mattina a Napoli c'è stata la cerimonia di scoprimento della targa commemorativa dedicata ad Aldo Giuffrè (1924-2010). L'omaggio che vuole ricordare l'attore e il regista si è tenuto alle ore 12, in Via del Sole 6, nel cuore del quartiere San Lorenzo. L’in - facebook.com facebook

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