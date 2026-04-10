Contini | Conte uno dei migliori al mondo Napoli la mia seconda pelle!

Nikita Contini ha rilasciato un’intervista esclusiva a Radio CRC, parlando della sua esperienza con il Napoli e della stagione della squadra. Ha definito il suo allenatore uno dei migliori al mondo e ha espresso un forte legame con la città, affermando che Napoli rappresenta per lui una seconda pelle. Le sue parole si concentrano sulla situazione attuale e sui sentimenti legati alla maglia azzurra.

Nikita Contini ha parlato in esclusiva a Radio CRC sul Napoli e sulla stagione degli azzurri. Di seguito le sue parole. Napoli, Contini: “Lunedì vinto con la forza del gruppo”. La forza del gruppo. “ La vittoria di lunedì rispecchia il nostro campionato: una gara complicata, piena di emergenze vinta con la forza del gruppo. Questa vittoria ci porta al secondo posto e mantiene vivo l’obiettivo Champions. L’aria nello spogliatoio è tranquilla, lavoriamo duramente” Milinkovic Savic e Meret. “ Sono due grandi portieri, tra i più forti della Serie A. Li ammiro tanto, gli ruberei qualche presenza in Serie A (ride, ndr). Lavoriamo bene insieme”. Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Contini: “Conte uno dei migliori al mondo, Napoli la mia seconda pelle!” Napoli, in arrivo il rinnovo di Rrahmani: con Conte è tornato ad essere uno dei migliori al MondoIl Napoli si prepara a blindare uno dei pilastri della propria difesa: Amir Rrahmani è infatti sempre più vicino al rinnovo di contratto, un accordo... Leggi anche: La pantera e l’aquila, Dida incorona Maignan: “È uno dei migliori al mondo” Temi più discussi: Un gol di Politano consente al Napoli di battere il Milan; Pagelle Napoli-Milan: se hai uno rapido che dribbla puoi avere chance più alte di creare occasioni; Napoli-Milan: le formazioni ufficiali di Conte e Allegri; DIRETTA VIDEO - Napoli-Milan 1-0: segui il post partita coi tifosi al Maradona. Napoli, Contini: Siamo un gruppo forte, l’emergenza è stata la nostra forzaNikita Contini racconta il momento del Napoli con lucidità e senso di appartenenza. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il portiere azzurro ha analizzato la stagione della squadra di Conte, sofferm ... napolipiu.com Contini: Napoli è la mia seconda pelle. Conte, Milinkovic, Meret: vi dico tuttoNikita Contini, portiere del Napoli, ha trattato diversi argomenti nel corso del suo intervento ai microfoni della emittente campana Radio CRC. areanapoli.it "Mi sento un Napoletano a tutti gli effetti" Al Napoli dal 2008, Nikita Contini ha festeggiato quest'anno i 18 anni in maglia azzurra Le sue parole a Radio CRC sono quelle di un napoletano vero e proprio #SSCNapoli #Contini - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, un piccolo tifoso a Contini: “Un autografo per la maglia di mio nonno” x.com