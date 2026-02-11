Modena Punti scacciacrisi nel match più tosto

Modena vince in modo convincente a Venezia in un match difficile. La squadra ha affrontato con determinazione e ha conquistato tre punti importanti, dimostrando di saper reagire anche in situazioni complicate. La vittoria serve a rafforzare la posizione in classifica e a dare morale al gruppo.

di Alessandro Bedoni VENEZIA È tutto vero. La canzone ‘Com’è triste Venezia’, la lasciamo volentieri nei dischi di Charles Aznavour, una volta tanto. Ci voleva la partita perfetta per sbancare il ’ Penzo ’ e il Modena l’ha fatta per intero. Quando Sottil nel corso di questi mesi ha dichiarato in più di una occasione che tutti sono titolari, si poteva pensare che era una frase fatta: invece in questa impresa ai bordi della laguna più famosa del mondo le parole del mister si sono trasformate in fatti concreti. Va bene il turn over per le tre partite nel giro di una settimana, ma non ci si aspettava certo di trovare in panchina Nieling, Massolin, Gliozzi, Ambrosino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Modena Punti scacciacrisi nel match più tosto Approfondimenti su Modena Punti La partita. Le scelte per la sfida al ’Molinari’: "Sarà un match tosto, come tutti» Il Cittadella si prepara ad affrontare il Campobasso in una sfida che si preannuncia impegnativa, con i biancorossi desiderosi di conquistare la prima vittoria fuori casa nel 2025. Jasmine Paolini analizza la sua vittoria: “Match tosto contro un’avversaria che non ti fa giocare bene. Ora testa alla Jovic” Jasmine Paolini ha superato il secondo turno degli Australian Open 2026, battendo la polacca Magdalena Frech in due set. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Modena Punti Argomenti discussi: Modena Punti scacciacrisi nel match più tosto. Fasano si prende i tre punti contro ModenaFASANO (BRINDISI)- Esordio positivo alla prima gara interna per la Olio Pantaleo Fasano contro un Volley Modena giovanissimo e ancora in crescita. Partenza sprint per le fasanesi che piazzano subito ... corrieredellosport.it Il Venezia capolista perde a sorpresa contro il Modena e resta primo con 50 punti in classifica - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.