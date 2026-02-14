Napoli-Roma le formazioni ufficiali | Antonio Conte lo fa giocare dal primo minuto

Antonio Conte ha deciso di far scendere in campo dal primo minuto Antonio Rüdiger nella partita tra Napoli e Roma, determinando una svolta nella formazione giallorossa. La scelta del tecnico si è resa necessaria dopo l’infortunio di uno dei difensori titolari, che ha costretto l’allenatore a rivedere la linea difensiva. La partita, valida per la qualificazione alla Champions League, rappresenta uno degli incontri più importanti della stagione.

La sfida decisiva tra Napoli e Roma non è soltanto una classica del campionato, ma uno snodo cruciale nella corsa ai posti che valgono la qualificazione alla UEFA Champions League. A questo punto della stagione, ogni punto pesa come un macigno, e uno scontro diretto può ridisegnare equilibri, ambizioni e morale di entrambe le squadre. Per il Napoli, giocare davanti al proprio pubblico rappresenta un’opportunità enorme per mandare un segnale alle concorrenti. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. Allenatore: Antonio Conte Sulla panchina azzurra, Antonio Conte sa bene che queste sono le partite che indirizzano una stagione.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Alle 18 al Luigi Ferraris di Marassi si gioca Genoa contro Napoli.

L'attesa per la sfida tra Udinese e Napoli si intensifica, con Antonio Conte pronto a sorprendere schierando Vergara dal primo minuto.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Napoli-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Napoli-Roma: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Roma: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), calendario e classifica Serie A; ? PROBABILI FORMAZIONI. Napoli-Roma, gli ultimi dubbi di Conte e Gasperini.

Probabili formazioni Napoli-Roma: rischia Buongiorno, le decisioni su McTominay e DybalaProbabili formazioni Napoli Roma - Le possibili scelte di Conte e Gasperini per il match della 25^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Napoli-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie AGli azzurri di Conte ospitano al Maradona i giallorossi di Gasperini: big match che mette in palio tre punti preziosi per le ambizioni delle due squadre ... tuttosport.com

Al Maradona la maratona Champions #Roma, #Juventus, #Como, #Napoli e #Milan in corsa. 70 punti l’obiettivo minimo, ma potrebbero non bastare @DanieleLoMonaco #ASRoma #NapoliRoma x.com

Verso #NapoliRoma #Osimhen #ForzaNapoliSempre facebook