de laurentiis nessun processo a conte anche se ha perso una decina di milioni uscendo dalla champions

Il Napoli di Luciano De Laurentiis è uscito dalla Champions League con una figuraccia, finendo penultimo nel girone. Nonostante la disfatta europea, nessun processo aperto contro Antonio Conte, che ha portato il club a perdere una decina di milioni di euro. L’allenatore, che in Italia ha un’immagine diversa rispetto alle competizioni internazionali, sembra aver pagato il prezzo di un “doppio standard” che ha danneggiato la squadra in Europa.

Conte l’allenatore dai due volti. In Serie A è un tecnico, in Europa un altro. E questo doppio standard ha nuociuto non poco al Napoli che è uscito clamorosamente dalla Champions League: trentesimo su trentasei squadre, un risultato persino imbarazzante. Ciononostante non ci sono processi, De Laurentiis ( ieri in sopralluogo per stadio e centro sportivo ) sostiene il tecnico e ora l’obiettivo è arrivare tra le prime quattro in campionato per mettere al sicuro i conti. Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: Nes­sun pro­cesso in casa Napoli: sarebbe con­tro­pro­du­cente nel mezzo di una sta­gione che ha ancora da dire, ma di bilan­cio sicu­ra­mente: il man­cato pas­sag­gio del turno ha sot­tratto una decina di milioni alle casse del club di De Lau­ren­tiis, solo in parte com­pen­sati dalla Super­coppa vinta in Ara­bia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Aurelio De Laurentiis ha commentato gli aspetti economici legati alle competizioni europee, evidenziando i ricavi generati dalle semifinali di Champions League e dall’ultima partita del Napoli.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha condiviso alcune riflessioni su Antonio Conte, sottolineando il rapporto di amicizia tra i due e la costante ambizione dell’allenatore.

DE LAURENTIIS TOP, COMUNICATO PERFETTO. CONTE È IL GARANTE DI TUTTO IL PROGETTO: CHIARO A TUTTI

