de laurentiis nessun processo a conte anche se ha perso una decina di milioni uscendo dalla champions

Il Napoli di Luciano De Laurentiis è uscito dalla Champions League con una figuraccia, finendo penultimo nel girone. Nonostante la disfatta europea, nessun processo aperto contro Antonio Conte, che ha portato il club a perdere una decina di milioni di euro. L’allenatore, che in Italia ha un’immagine diversa rispetto alle competizioni internazionali, sembra aver pagato il prezzo di un “doppio standard” che ha danneggiato la squadra in Europa.
Conte l’allenatore dai due volti. In Serie A è un tecnico, in Europa un altro. E questo doppio standard ha nuociuto non poco al Napoli che è uscito clamorosamente dalla Champions League: trentesimo su trentasei squadre, un risultato persino imbarazzante. Ciononostante non ci sono processi, De Laurentiis ( ieri in sopralluogo per stadio e centro sportivo ) sostiene il tecnico e ora l’obiettivo è arrivare tra le prime quattro in campionato per mettere al sicuro i conti. Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: Nessun processo in casa Napoli: sarebbe controproducente nel mezzo di una stagione che ha ancora da dire, ma di bilancio sicuramente: il mancato passaggio del turno ha sottratto una decina di milioni alle casse del club di De Laurentiis, solo in parte compensati dalla Supercoppa vinta in Arabia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
