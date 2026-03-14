Nel match tra Napoli e Lecce, il risultato finale è stato di 2-1 in favore dei partenopei. Hojlund e Politano hanno segnato i gol che hanno portato alla rimonta, dopo uno svantaggio iniziale. La partita si è giocata tutta nel secondo tempo, con il Napoli che ha recuperato il risultato e conquistato i tre punti. La gara si è conclusa con emozioni intense e un risultato decisivo.

Lo spavento, poi la gioia. Tutto in 45 minuti: i primi buttati all'aria, come le difficoltà del Napoli di Antonio Conte, i secondi di rimonta, con una squadra bella e capace di rimettere in campo tutta la qualità che le si riconosce. Il Napoli riesce a battere il Lecce con una prestazione bella a metà: è Siebert subito a segnare per il Lecce, quando sono passati appena tre minuti dal calcio d'inizio. Nella ripresa le reti immediate di Hojlund e poi Politano - a quasi un anno dall'ultima rete segnata - valgono tre punti fondamentali. Napoli-Lecce, la mamma di Domenico al Maradona: «Spero sia fiero di me. Ti amerò per sempre» In attesa di Como-Roma e della Juventus, ma soprattutto una vittoria che riporta gli azzurri a -9 dal primo posto, a -1 dal secondo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Lecce 2-1: Hojlund e Politano, la rimonta è per Conte

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