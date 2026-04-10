Napoli azzurri furiosi con altro club italiano | il motivo riguarda un calciatore in prestito

Il Napoli ha sollevato una denuncia contro il Torino, accusando l’altro club di aver gestito in modo scorretto il difensore in prestito, un giocatore che non scende in campo da due mesi. Secondo il club partenopeo, questa situazione ha compromesso il percorso di crescita del giovane talento della difesa azzurra. La questione riguarda esclusivamente le modalità di gestione del calciatore in prestito tra le due società.

Luca Marianucci lontano dai campi da due mesi: il Napoli accusa il Torino di aver gestito male il difensore in prestito, compromettendo lo sviluppo di uno dei talenti della difesa azzurra. Marianucci e il Torino: gli azzurri non ci stanno. La situazione del giovane difensore rappresenta un capitolo delicato nel rapporto tra i due club. Come rivela Nicolò Schira, gli azzurri ritengono che la gestione granata abbia compromesso irrimediabilmente il percorso formativo del giocatore. Due mesi senza scendere in campo significa perdita di tempo prezioso in una carriera ancora in costruzione, soprattutto a livello difensivo dove l’esperienza sul campo è fondamentale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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