Il procuratore Beppe Riso ha dichiarato che il centrocampista ex Milan è considerato uno dei calciatori italiani con i valori più alti al mondo e ha spiegato che è andato in Inghilterra per questo motivo. Ha anche menzionato Davide Frattesi e altri temi legati al mondo del calcio, senza approfondire le motivazioni o gli eventuali dettagli delle trattative.

Tonali Juventus, Il procuratore Beppe Riso ha parlato del centrocampista ex Milan e di Davide Frattesi, oltre che di tanti altri temi. Giuseppe Riso ha rilasciato una lunga intervista a Calcio e Finanza. Il procuratore tra gli altri anche di Tonali e Frattesi, ha parlato anche dei suoi assistiti. Di seguito le sue dichiarazioni. MERCATO JUVE LIVE I PERCORSI DEI CALCIATORI – «In Italia oggi esiste un problema di mancanza di talento e questo fa sì che basti poco per esaltare un calciatore in situazioni in cui probabilmente ci vorrebbe ancora un po’ di tempo. Io dico sempre una cosa: in tutti i percorsi, in tutti i mestieri, alla fine ci sono alti e bassi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali Juventus, il suo agente Riso rivela: «Penso sia il calciatore italiano con uno dei valori più alti al mondo, è andato in Inghilterra per questo motivo. Frattesi…»

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