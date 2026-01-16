Mercato Napoli non solo Lucca e Lang | pressing di un club italiano su un altro azzurro

Il mercato del Napoli si concentra principalmente sulle possibili cessioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang. La società azzurra valuta attentamente le strategie di mercato, monitorando le opportunità di vendita e le eventuali operazioni di rafforzamento. Le trattative in corso potrebbero influenzare le prossime mosse della squadra, con un’attenzione particolare alle dinamiche interne e alle possibilità di ottimizzare la rosa in vista della nuova stagione.

Il mercato del Napoli è legato a quelle che saranno le cessioni. I nomi al centro del dibattito restano Lorenzo Lucca e Noa Lang. Il primo sembra più vicino alla cessione, con diversi club esteri che starebbero spingendo per prelevare l’ex giocatore dell’Udinese; l’ex PSV, invece, vorrebbe convincere Conte a puntare ancora su di lui ma il feeling con l’allenatore non sembra essere sbocciato in maniera decisiva. Mercato Napoli, un altro azzurro verso l’addio. Oltre a Lucca e Lang, dei quali in queste ore si è parlato tanto, c’è anche un altro calciatore della rosa azzurra che potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di calciomercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, non solo Lucca e Lang: pressing di un club italiano su un altro azzurro Leggi anche: Cammaroto: ‘Napoli, riflessioni in corso su Lucca e Lang, questi i calciatori monitorati dal club… Leggi anche: Napoli: Neres e Lang possono essere un valore aggiunto. Il club azzurro su Norton-Cuffy Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il mercato del Napoli entra nel vivo: tutto su Raspadori, Lucca e Lang; Napoli, Lucca ai saluti: per l'attacco torna di moda Sterling; Le spine del Napoli: infortuni, stanchezza, mercato. Lang e Lucca bocciati, Conte vuole due punte; Calciomercato Napoli, Lucca ai saluti: le opzioni En-Nesyri e Marcos Leonardo. E spunta Duran. MERCATO - Cammaroto svela a "NM": "Napoli, En-Nesyri bloccato da Manna, intanto nuovo tentativo per Zirkzee, conferme su Zaniolo per la prossima stagione, ultime su Lang e Lucca" - Dopo il pareggio Parma che allontana il Napoli dalla corsa scudetto, il club azzurro prova a recuperare terreno sul mercato. napolimagazine.com

Mercato Napoli, ecco perché Lucca e Lang hanno le valigie pronte: occhio all’incastro per l’obiettivo in attacco! - Mercato Napoli, ecco perché Lucca e Lang hanno le valigie pronte: occhio all’incastro per l’obiettivo in attacco! calcionews24.com

Lang e Lucca sono stati bocciati da Conte, il Napoli è in ritardo sul mercato (Repubblica) - Lucca e Lang, averli ancora in organico è un lusso che il Napoli non può più permettersi. ilnapolista.it

MERCATO NAPOLI Torna in lista il bomber COLOMBIANO - facebook.com facebook

Il mercato del #Napoli entra nel vivo: tutto su Raspadori, Lucca e Lang x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.