Sant’Antimo in casa un arsenale con lanciarazzi e pistole | fermato un 51enne

I carabinieri scoprono un deposito di armi e munizioni nascosto in un capannone a Sant'Antimo. L’uomo, incensurato e disoccupato, è stato rintracciato e arrestato dopo una lunga ricerca. Un vero e proprio arsenale nascosto all’interno di un’abitazione. È quanto hanno scoperto i carabinieri a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, al termine di un’operazione che ha portato al fermo di un uomo di 51 anni, incensurato e disoccupato. Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto un lanciarazzi, sei pistole, una scacciacani, una carabina ad aria compressa e persino una penna pistola, oltre a sei coltelli a serramanico. 🔗 Leggi su 2anews.it

Sant'Antimo, armi e coltelli in casa di un disoccupato incensurato: arrestatoIn casa aveva un vero e proprio arsenale: un lanciarazzi, 6 pistole, una scacciacani, una carabina ad aria compressa e persino una penna pistola. Armi ma anche munizioni con 212 proiettili ... ilmattino.it

