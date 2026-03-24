Da oggi sono in vendita i biglietti per la partita tra il Bologna e l'Aston Villa, in programma nella prossima stagione. Nel frattempo, è stato confermato che il ritiro estivo si terrà a Valles, in provincia di Bolzano, per il quarto anno consecutivo, con date ancora da comunicare.

Bologna, 24 marzo 2026 – Per il quarto anno, anche quest'estate sarà Rio Pusteria - Valles ( BZ) ad ospitare la preparazione del Bologna in vista della prossima stagione. I rossoblù saranno infatti al lavoro nella località della Val Pusteria da lunedì 13 a sabato 25 luglio. Il programma delle amichevoli e degli appuntamenti per i tifosi verrà definito e comunicato prossimamente. Come stanno Pobega e Odgaard. Intanto arrivano brutte notizie dall’infermeria rossoblù per Vincenzo Italiano. L’allenatore del Bologna dovrà rinunciare per circa un mese a Tommaso Pobega e Jens Odgaard: gli esami a cui sono stati sottoposti il centrocampista e l’attaccante hanno evidenziato rispettivamente una lesione di basso grado dell’ileopsoas di destra e una lieve elongazione del retto femorale sinistro, entrambi con tempi di recupero di 2-3 settimane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, quando parte la vendita dei biglietti per l'Aston Villa. Confermato il ritiro estivo a Valles: le date

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