Napoli l’ex allenatore di Alisson Santos fa impazzire i tifosi | Meglio di Leao…

Napoli fa discutere i tifosi con le sue parole. L’ex allenatore di Alisson Santos ha detto che il suo ex giocatore è meglio di Leao, scatenando reazioni tra i supporter partenopei. L’arrivo di Santos a Napoli sta già creando entusiasmo e polemiche, mentre i tifosi cercano di capire se davvero potrà fare la differenza in campo.

L'attesa intorno ad Alisson Santos cresce di giorno in giorno. Il nuovo esterno del Napoli arriva con aspettative alte e con un passato che incuriosisce. A raccontarlo è chi lo ha allenato in Serie B portoghese, ai tempi dell'União Leiria, attraverso dichiarazioni raccolte da TuttomercatoWeb. Parole che aiutano a capire che tipo di giocatore sta per affacciarsi in Serie A, ma anche che tipo di uomo entra nello spogliatoio azzurro. Talento, lavoro e personalità sono i temi che tornano con più forza. Un impatto immediato e una crescita costante. L'ex tecnico di Alisson Santos ripercorre l'inizio della loro esperienza insieme senza giri di parole. Silas (ex allenatore di Alisson Santos): "Sottoporta può già essere più efficace di Leao. Ha un tiro potente e buon dribbling" Tanta curiosità intorno ad Alisson Santos, il nuovo acquisto del Napoli. L'allenatore dello Sporting ha sorpreso tutti parlando di Alisson Santos. Antonio Conte vince la 34ª edizione della Panchina d'oro: Grazie ai colleghi per il voto, condivido il premio con club, staff e calciatori; Alisson Santos, l'ex tecnico: In lui rivedo Kvara! Conte può aiutarlo in un aspetto; Insigne: Napoli? C'è stata una chiamata, avrei giocato anche gratis. Al Pescara per una promessa fatta a Sebastiani; Napoli, Conte-Lang: storie tese. Insigne, l'ex allenatore: Poteva dare tanto anche al Napoli e nello spogliatoio. Alisson Santos ha scelto di indossare la maglia numero 27 del Napoli! Anche allo Sporting Lisbona il brasiliano indossava questo numero, che fino a qualche settimana fa apparteneva a Lo. Retroscena Napoli. Prima di Alisson Santos, gli azzurri hanno provato a prendere Kevin Schade del Brentford. Manna ha proposto il prestito con riscatto estivo, no Brentford.

