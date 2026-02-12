Napoli Alisson Santos | Mi sento già a casa Il rigore? Ero molto fiducioso

Alisson Santos si presenta ai microfoni di Radio CRC e dice di sentirsi già a casa a Napoli. Racconta di aver affrontato il rigore con molta fiducia e di essere felice di essere approdato in azzurro. Il difensore brasiliano sembra già integrato nel gruppo e pronto a contribuire alla stagione del Napoli.

"> NAPOLI – Alisson Santos rompe il ghiaccio e si racconta ai microfoni di Radio CRC, tracciando un primo bilancio della sua avventura in azzurro. Il brasiliano, arrivato tra curiosità e aspettative, parla di ambientamento, del rapporto con Conte e del rigore calciato contro il Como in Coppa Italia. «Sono molto contento di essere qui, per me è un sogno. Il Napoli è un grande club, ho lavorato tanto per arrivare fin qui. Spero di aiutare il club a conquistare i nostri obiettivi», ha spiegato Alisson Santos a Radio CRC. Il debutto al Maradona ha lasciato il segno: «Giocare per il Napoli è una sensazione incredibile, sentire la passione del tifo partenopeo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

