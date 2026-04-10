La Polizia di Stato e i suoi 174 anni di storia il Questore Leuci punta sulla prevenzione

La Polizia di Stato compie 174 anni, e il questore ha sottolineato come, pur registrando un lieve calo dei reati, la prevenzione rimanga una priorità. Durante un breve intervento, ha evidenziato come le attività di controllo e sensibilizzazione siano fondamentali per mantenere l’ordine pubblico. La presenza costante sul territorio e le iniziative di prossimità sono al centro delle strategie per garantire la sicurezza dei cittadini.

Tempo di lettura: 3 minuti “Un leggero calo di indice di delituossità, ma è fondamentale la prevenzione”. Il Questore di Benevento Giovanni Leuci ha sottolineato quest’importante dato sull’andamento della criminalità nel Sannio parlando al Teatro Romano dove si è celebrata la Festa della Polizia nel 174esimo della Fondazione alla presenza di Autorità civili militari e religiose e di numerose scolaresche che si sono appropriate dei gradoni con le loro insegnanti. Il solenne fondale del monumento romano e la magnifica giornata di sole sono stati, tra gli altri, gli elementi che hanno conferito all’evento un sapore suggestivo e forte. “Ri volgo un sentito ringraziamento al già direttore Ferdinando Creta per averci consentito di festeggiare questa ricorrenza in una cornice storica di rara bellezza”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Polizia di Stato e i suoi 174 anni di storia il Questore Leuci punta sulla prevenzione La Polizia di Stato compie 174 anni, Meloni: “Storia di coraggio, dedizione e servizio alla Nazione”(Adnkronos) – Oggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale in Piazza del Popolo a... Piantedosi ai 174 anni della Polizia di Stato: “La minaccia anarchica eversiva è reale”In occasione dei 174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato, che oggi festeggia l’anniversario con una cerimonia nazionale a Roma, il ministro... Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; La Polizia di Stato ricevuta al Quirinale per il 174° Anniversario; Nuovi veicoli e nuove divise per i poliziotti delle Uopi; Antiterrorismo: addestrava e istigava ad azioni sovversive, un arresto. Polizia di Stato, oggi si celebra la festa del 174° anniversario della fondazioneStampaOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è La pol ... salernonotizie.it Polizia di Stato, a Roma si celebra il 174° anniversario: la diretta con Mattarella, Piantedosi e PisaniIl Presidente della Repubblica conferisce medaglie d'oro al merito civile. In piazza del Popolo allestito lo Spazio della Legalità ... ilfattoquotidiano.it A Canosa la festa per i 174 anni della Polizia di Stato nella BAT: reati in calo del 13% e 52% di arresti in più. In 5 anni 500 agenti nella Questura più giovane d'Italia #puglia #bat #canosa #polizia #questura #festa #sicurezza #attualità - facebook.com facebook Roma - 17° Anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato - #PoliziadiStato #ilmetropolitano #Roma x.com