Dopo le festività pasquali, il Campionato mondiale di motocross 2026 riprende con il GP di Sardegna, segnando l'inizio della doppietta italiana. Laengenfelder punta a consolidare la leadership in classifica, mentre i piloti affrontano le prime gare dopo la pausa. La competizione si svolge su un circuito che si presenta come un banco di prova importante per tutti gli atleti.

Dopo un fine settimana di riposo, dedicato alle festività pasquali, torna ufficialmente in scena il Mondiale motocross 2026. Il ritorno in pista sarà assolutamente imperdibile, dato che ci attende una doppietta italiana che precederà una lunga pausa che si andrà poi a concludere nel weekend del 24 maggio con il Gran Premio di Francia. La prima delle due tappe che si disputeranno nei nostri confini sarà il Gran Premio di Sardegna, quarto appuntamento del Mondiale di MX2 2026. Sul tracciato di Riola Sardo, location tradizionale per la gara, ci attende una prova di estrema importanza, che andrà a consegnare punti pesanti a livello di classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MX2, inizia la doppietta italiana con il GP di Sardegna. Laengenfelder vuole la fuga in classifica

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