Debiti e sanzioni Caserta rischia l’isolamento Aiutiamo famiglie e imprese pagamenti in 54 rate

Il Comune di Caserta sta facendo i conti con una situazione critica legata ai debiti e alle sanzioni. Nelle ultime ore, è stato inviato un nuovo sollecito ufficiale alla Commissione Straordinaria per chiedere di attivare subito la Rottamazione Quinquies, prevista dalla legge 1992025. Questa misura permette a famiglie e imprese di pagare i debiti tributari in 54 rate, sperando di evitare l’isolamento finanziario e il peggiorare della crisi economica locale.

Secondo Napoletano, il silenzio della Commissione Straordinaria – insediata a Palazzo Castropignano – appare sempre più ingiustificato alla luce del quadro nazionale già delineato. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha infatti attivato le procedure per i debiti erariali e grandi comuni come Napoli e Salerno hanno già deliberato il recepimento della norma per i tributi di propria competenza. “Non è più solo una questione di opportunità politica – sottolinea Napoletano – ma di equità sociale e di corretta gestione finanziaria. Senza una delibera entro il mese di febbraio, i contribuenti casertani resteranno esclusi dalla possibilità di sanare la propria posizione in modo agevolato, continuando a subire il peso di sanzioni e interessi che rendono molti debiti di fatto inesigibili”.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Caserta Rottamazione Debiti contributivi Inps e Inail, saldo fino a 60 rate. Quando, domande e come funziona È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che disciplina la possibilità di ottenere la dilazione dei debiti contributivi INPS e INAIL fino a 60 mesi. Riscossione della Tari. Novità sui pagamenti, tre rate invece di due Da oggi a Mirandola cambiano le regole per pagare la Tari. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Caserta Rottamazione Argomenti discussi: Caiazzo. Tributi locali non pagati, appello per la ‘rottamazione’ al comune ‘dormiente’?. Debiti con il fisco dei parenti: cosa devono pagare gli eredi e cosa fare se si riceve una cartellaDebiti con il Fisco sì, sanzioni invece no. Quando un patrimonio va in successione le sanzioni tributarie, ossia le somme aggiuntive dovute per non aver pagato le imposte, non si trasmettono agli ... repubblica.it Debiti non si ereditano, sentenza della Cassazione/ Cosa cambia per multe e problemi col FiscoI debiti muoiono con il contribuente che li ha contratti e non passano agli eredi: lo stabilisce la Cassazione con una sentenza che afferma il carattere personale delle sanzioni fiscali. Se si riceve ... ilsussidiario.net Federconsumatori Parma attiva uno sportello dedicato alla rottamazione delle cartelle esattoriali 2026, una misura che consente ai contribuenti di estinguere i debiti con l’Agenzia delle Entrate beneficiando di importanti riduzioni su sanzioni e interessi. Il provv facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.