A Messina è stato annunciato lo sblocco della procedura di rottamazione, che consentirà ai cittadini di pagare i debiti tributari e le sanzioni amministrative in un massimo di 54 rate. La decisione permette all’amministrazione comunale di avviare ufficialmente le pratiche per l’adesione alla cosiddetta Rottamazione quinquies, facilitando così il pagamento di somme dovute all’ente.

L'amministrazione di Messina potrà finalmente avviare le procedure per permettere ai cittadini di aderire alla modalità di pagamento della Rottamazione quinquies, riguardante i tributi e le sanzioni amministrative dovuti all'ente. Il provvedimento è stato reso possibile grazie a un atto firmato dal commissario straordinario Mattei, che sblocca l'accesso a agevolazioni che i contribuenti attendevano da tempo. L'intervento del commissario e la gestione dei debiti tributari La possibilità di regola . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina: sblocca la rottamazione, fino a 54 rate per i debiti

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