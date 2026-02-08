Benevento | PD presenta la lista per le provinciali De Luca punta alla Rocca e ringraziati i consiglieri uscenti

Questa mattina il PD di Benevento ha presentato ufficialmente la lista per le elezioni provinciali del 28 febbraio. Il segretario provinciale Giovanni Cacciano ha consegnato i nomi dei candidati, mentre De Luca ha già messo nel mirino la “Rocca”. Durante la cerimonia, sono stati ringraziati i consiglieri uscenti, che hanno contribuito a preparare la strada per questa tornata elettorale.

Il Partito Democratico del Sannio, guidato dal segretario provinciale Giovanni Cacciano, ha ufficialmente presentato la propria lista per le elezioni del rinnovo del consiglio provinciale di Benevento, fissate per il 28 febbraio. L'annuncio, giunto nella mattinata di oggi, 8 febbraio 2026, segna un passaggio cruciale nella preparazione alle imminenti consultazioni e apre ufficialmente la fase della competizione per la "Rocca" dei Rettori, come viene tradizionalmente soprannominato il palazzo della Provincia. La presentazione della lista democratica è avvenuta con l'intesa e la delega dell'onorevole Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico, sottolineando l'importanza strategica che l'area sannita riveste all'interno del panorama politico regionale.

