Gennaro Gattuso suona la carica a Coverciano: l’ Italia si raduna in vista della semifinale playoff contro l’ Irlanda del Nord e il CT mette subito le cose in chiaro, bandendo ogni tipo di alibi. “Dobbiamo pensare solo alla partita di giovedì, senza guardare al passato o ai Mondiali vinti”, ha dichiarato l’allenatore azzurro nella conferenza stampa d’apertura. Il tecnico ha sottolineato la necessità di scendere in campo a Bergamo con lucidità e rispetto per l’avversario, una squadra che “fa paura sui calci piazzati” e che richiede la massima attenzione per evitare un nuovo fallimento dopo otto anni di assenza dalla fase finale della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Italia, Gattuso blinda il gruppo: “Niente alibi, ora conta solo Bergamo”

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