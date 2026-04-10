Musk lancia Terafab | 20 miliardi per chip spaziali e IA totale

Un nuovo progetto chiamato Terafab è stato annunciato, coinvolgendo le aziende Tesla, SpaceX e xAI. L’obiettivo è di realizzare una fabbrica di semiconduttori con una capacità di oltre un terawatt l’anno. La mossa prevede un investimento di 20 miliardi di dollari e mira a sviluppare chip spaziali e sistemi di intelligenza artificiale avanzati, rappresentando un passo importante nell’ambito delle tecnologie industriali.

Il progetto Terafab, un’iniziativa che vede coinvolte Tesla, SpaceX e xAI, punta a costruire una fabbrica di semiconduttori con una capacità di calcolo superiore a un terawatt l’anno, segnando un passaggio fondamentale verso l’integrazione tra intelligenza artificiale e infrastrutture industriali. Con un investimento previsto di almeno 20 miliardi di dollari, l’operazione mira a garantire l’autonomia tecnologica totale di Musk, coprendo l’intera filiera produttiva, dalla progettazione dei chip fino al packaging, per alimentare sistemi spaziali, robotica avanzata e veicoli autonomi. La strategia dell’integrazione verticale tra spazio e calcolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musk lancia Terafab: 20 miliardi per chip spaziali e IA totale Apple lancia AirPods Max 2 con chip H2 e funzioni IA(Adnkronos) – Apple ha ufficializzato il debutto delle AirPods Max 2, un aggiornamento che punta tutto sull'evoluzione tecnologica interna piuttosto... IA al max: Cisco lancia chip a 102,4 Tbps per reti aziendaliCisco punta sull'IA agentica con il chip G300 e rivoluziona le reti aziendali Cresce l'importanza di un'infrastruttura di rete all'avanguardia per... Si parla di: Musk e Intel insieme: Terafab cambia la corsa ai chip AI. Musk e Intel insieme: Terafab cambia la corsa ai chip AIElon Musk lancia Terafab, joint venture tra Tesla, SpaceX e xAI per produrre chip AI e colmare il gap tra domanda e capacità produttiva globale. tomshw.it Intel partner di Musk: ecco il ruolo concreto nella mega-fabbrica di chip TerafabIntel ufficializza l'ingresso in Terafab, il progetto da 25 miliardi di Elon Musk con Tesla, SpaceX e xAI. La società di Santa Clara si occuperà di design, fabbricazione e packaging dei chip AI destin ... hwupgrade.it