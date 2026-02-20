IA al max | Cisco lancia chip a 102,4 Tbps per reti aziendali
Cisco ha annunciato il lancio del chip G300, in risposta alla crescente domanda di capacità di rete. Questo nuovo componente permette di gestire traffici fino a 102,4 terabit al secondo, un record nel settore. La decisione deriva dalla necessità di supportare le applicazioni di intelligenza artificiale sempre più avanzate nelle aziende. Con questa innovazione, Cisco intende migliorare la velocità e l’efficienza delle reti aziendali. L’obiettivo è fornire alle imprese strumenti più potenti per affrontare le sfide digitali del futuro.
Cisco punta sull’IA agentica con il chip G300 e rivoluziona le reti aziendali. Cresce l’importanza di un’infrastruttura di rete all’avanguardia per supportare l’esplosione dell’intelligenza artificiale. Cisco ha presentato il chip Silicon One G300 e una nuova suite di funzionalità, AgenticOps, per accelerare i cluster di IA, ottimizzare l’efficienza e automatizzare le operazioni IT, offrendo alle aziende una base solida per lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni di IA private. L’IA richiede una nuova infrastruttura di rete. L’intelligenza artificiale sta trasformando il panorama tecnologico, spingendo le infrastrutture di rete al limite.🔗 Leggi su Ameve.eu
