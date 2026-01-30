Niscemi le immagini satellitari della città siciliana prima e dopo la frana e il cedimento del terreno - VIDEO119

La frana a Niscemi, causata dalle piogge intense del ciclone Harry, ha devastato alcune zone della città. Le immagini satellitari mostrano chiaramente il danno prima e dopo il cedimento del terreno. Le autorità hanno già evacuato più di 1.000 persone per sicurezza. La situazione resta critica e si aspettano ulteriori interventi di soccorso.

La frana è stata provocata dalle intense condizioni meteorologiche associate al ciclone Harry e ha reso necessario lo sgombero di oltre 1.500 persone Le immagini satellitari acquisite prima e dopo la frana di Niscemi, analizzate dai topografi dei Vigili del Fuoco insieme alla società Vantor,.

