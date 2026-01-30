La frana a Niscemi, causata dalle piogge intense del ciclone Harry, ha devastato alcune zone della città. Le immagini satellitari mostrano chiaramente il danno prima e dopo il cedimento del terreno. Le autorità hanno già evacuato più di 1.000 persone per sicurezza. La situazione resta critica e si aspettano ulteriori interventi di soccorso.

La frana è stata provocata dalle intense condizioni meteorologiche associate al ciclone Harry e ha reso necessario lo sgombero di oltre 1.500 persone Le immagini satellitari acquisite prima e dopo la frana di Niscemi, analizzate dai topografi dei Vigili del Fuoco insieme alla società Vantor,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Niscemi, le immagini satellitari della città siciliana prima e dopo la frana e il cedimento del terreno - VIDEO119

Approfondimenti su Niscemi Frana

Questa mattina a Niscemi si sono visti i danni della frana che ha cancellato la strada principale che circonda il paese.

La frana a Niscemi ha causato ingenti danni, con un fronte in espansione e numerose case a rischio crollo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Niscemi, il prima e dopo la frana nelle immagini satellitari; Niscemi, prima e dopo la frana: le immagini satellitari; La frana di Niscemi vista dai satelliti; Niscemi, le immagini prima e dopo la frana: così il crollo ha spazzato via la strada che circondava il comune.

Niscemi, il prima e dopo la frana nelle immagini satellitariDue diverse elaborazioni da satellite documentano il cedimento del versante che ha portato a sgomberi e alla dichiarazione dello stato di emergenza ... rainews.it

La frana di Niscemi vista dai satellitiLe immagini danno la dimensione di quanto sia lungo il fronte, e permettono di confrontare la situazione di oggi con quella precedente al crollo ... ilpost.it

La grande frana di #Niscemi (CL) vista dallo spazio Nelle immagini satellitari messe a disposizione dai Vigili del Fuoco (8 vs 27 gennaio) si vede chiaramente perfino il fronte di distacco lungo 4.5 km. Si stima che il volume della frana sia di oltre 350 milioni x.com

LA FRANA A NISCEMI EVOLVE IN DIRETTA, EVIDENTI LE NUOVE IMMAGINI Non ci sono novità positive in merito alla frana di NISCEMI, in particolare nel settore a diretto contatto con le abitazioni (il fronte di frana è esteso per 4 km). Dall’immagine odierna s - facebook.com facebook