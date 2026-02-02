Questa settimana, UCI Cinemas annuncia il suo nuovo calendario di eventi per il 2026. La sala prevede rassegne che spaziano dagli Oscar al grande horror, con appuntamenti dedicati a tutti i gusti. Gli appassionati di cinema potranno scegliere tra diversi spettacoli, in programma per i prossimi mesi.

UCI Cinemas rinnova la sua proposta per l’inizio del 2026 con un calendario ricco di appuntamenti tematici pensati per ogni tipo di spettatore. La novità più attesa è senza dubbio la Rassegna Oscar, che ogni lunedì permetterà di recuperare sul grande schermo i titoli protagonisti della prossima stagione dei premi internazionali. Si parte il 9 febbraio con Sirat, seguito da pellicole di peso come I Peccatori (16 febbraio) e Sentimental Value (23 febbraio), per chiudere a metà marzo con un titolo “a sorpresa” scelto in base alle premiazioni dell’Academy. LEGGI ANCHE: Le nomination Oscar 2026 Ma negli appuntamenti di UCI Cinemas non c’è solo l’Academy: il circuito dedica ampio spazio anche ai fan del brivido con la rassegna Terrore e Suspense. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - UCI Cinemas lancia le nuove rassegne | Dagli Oscar al grande horror, ecco tutti gli appuntamenti

Approfondimenti su UCI Cinemas

Ultime notizie su UCI Cinemas

