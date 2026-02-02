UCI Cinemas lancia le nuove rassegne | Dagli Oscar al grande horror ecco tutti gli appuntamenti

Questa settimana, UCI Cinemas annuncia il suo nuovo calendario di eventi per il 2026. La sala prevede rassegne che spaziano dagli Oscar al grande horror, con appuntamenti dedicati a tutti i gusti. Gli appassionati di cinema potranno scegliere tra diversi spettacoli, in programma per i prossimi mesi.

UCI Cinemas  rinnova la sua proposta per l’inizio del 2026 con un calendario ricco di appuntamenti tematici pensati per ogni tipo di spettatore. La novità più attesa è senza dubbio la  Rassegna Oscar, che ogni lunedì permetterà di recuperare sul grande schermo i titoli protagonisti della prossima stagione dei premi internazionali. Si parte il 9 febbraio con  Sirat, seguito da pellicole di peso come  I Peccatori  (16 febbraio) e  Sentimental Value  (23 febbraio), per chiudere a metà marzo con un titolo “a sorpresa” scelto in base alle premiazioni dell’Academy. LEGGI ANCHE: Le nomination Oscar 2026 Ma negli appuntamenti di UCI Cinemas non c’è solo l’Academy: il circuito dedica ampio spazio anche ai fan del brivido con la rassegna  Terrore e Suspense. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

