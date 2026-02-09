Isaac Julien in mostra a gres art 671 | è la prima grande retrospettiva italiana

Dal 10 aprile al 4 ottobre 2026, Gres Art 671 ospita la prima grande retrospettiva italiana di Isaac Julien. La mostra, intitolata «Museum Dreams», propone un percorso immersivo che unisce cinema, memoria e architettura. Un’occasione unica per scoprire il lavoro di uno dei protagonisti più importanti dell’arte contemporanea internazionale.

LA MOSTRA. Dal 10 aprile al 4 ottobre 2026 il centro d’arte bergamasco ospita «Museum Dreams», un percorso immersivo tra cinema, memoria e architettura firmato da uno dei grandi protagonisti dell’arte contemporanea internazionale. Il gres art 671 di Bergamo presenta «Museum Dreams», la prima grande retrospettiva in Italia dedicata a Isaac Julien (Londra, 1960), tra gli artisti visivi più influenti del nostro tempo. Celebre per le sue installazioni cinematografiche immersive, Julien ha ridefinito il linguaggio dell’immagine in movimento, intrecciando cinema, arte contemporanea e riflessione sociale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

