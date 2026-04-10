Museo della WWII a Felonica | riapre il 23 aprile con nuovi reperti

Il Museo della Seconda Guerra Mondiale, situato lungo il fiume Po a Felonica, riaprirà il 23 aprile. La struttura ospita nuovi reperti e oggetti storici legati al conflitto. La riapertura è stata annunciata dall’amministrazione locale e la data coincide con l’inizio della stagione turistica. La mostra comprende materiali provenienti da donazioni e acquisizioni recenti. La visita è prevista con orari e modalità ancora da definire.

Il Museo della Seconda Guerra Mondiale situato lungo il fiume Po a Felonica riaprirà i battenti il 23 aprile. La struttura, che ha dovuto interrompere l’attività lo scorso 3 novembre, torna a essere accessibile al pubblico dopo un periodo di chiusura dedicato agli interventi necessari su Palazzo Cavriani. Sicurezza strutturale e investimenti per il patrimonio storico. La decisione di sospendere le visite lo scorso autunno è stata dettata dalla necessità di garantire la tenuta dell’edificio storico. Sebbene Palazzo Cavriani non avesse mai subito dichiarazioni di inagibilità, le tecniche costruttive e l’età della struttura richiedevano un potenziamento contro i rischi sismici, specialmente dopo gli eventi del terremoto del 2012. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Museo della WWII a Felonica: riapre il 23 aprile con nuovi reperti Leggi anche: Ecco il museo con i reperti degli scavi lughesi Museo Civico, appuntamento per conoscere la storia della Pieve di San Giorgio attraverso i repertiLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Domenica... La Natura e l'Uomo, il nuovo Museo a Padova racconta la storia della TerraE' un viaggio di 4 miliardi di anni nella storia scientifica della Terra quello su cui ci si può imbarcare varcando le porte di Palazzo Cavalli a Padova, sede del nuovo Museo della Natura e dell'Uomo, ... ansa.it Museo della Natura e dell'Uomo: Rettrice, non solo i reperti, visitatore può vivere l'emozione della naturaGiochi interattivi, contenuti multimediali, suoni, addirittura i profumi. Un moderno museo di storia naturale oggi non può più essere solo una infilata di vetrinette e scheletri di dinosauri. Può ... ansa.it