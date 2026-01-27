Il museo di Lugo apre le sue porte, offrendo uno spazio dedicato ai reperti degli scavi storici condotti nel centro e nelle aree circostanti, tra cui la Rocca, le Pescherie e il villaggio neolitico delle ex cave Gattelli. Un progetto che nasce da un sogno di 25 anni, volto a valorizzare il patrimonio archeologico locale e a promuovere la conoscenza della storia della zona.

Un sogno nato 25 anni fa che ora si appresta a diventare realtà. Il 14 marzo prossimo sarà inaugurato a Lugo, al civico 38 di via Tellarini, il nuovo spazio museale dedicato ai reperti storici trovati duranti gli scavi che a vario titolo hanno riguardato alcune zone del centro e, in particolare, la Rocca e le Pescherie oltre al villaggio neolitico rinvenuto nelle ex cave Gattelli. Un patrimonio smisurato di proprietà dell’Archivio storico della Sovrintendenza che comprende anche resti umani, solo in piccola parte assemblato e contenuto in oltre 600 casse fino ad ora conservate all’interno dell’ex chiostro del Carmine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il museo con i reperti degli scavi lughesi

Approfondimenti su Lugo Civico38

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lugo Civico38

