I giovedì della lettura presentazione del libro È normale che…
Il 19 febbraio alle 16:30, l’Archivio di Stato di Avellino ospita un nuovo incontro dei “Giovedì della lettura”. La presentazione del libro “È normale che…” si svolge perché gli organizzatori vogliono coinvolgere il pubblico in discussioni sui temi dell’autenticità e delle aspettative sociali. La sala si riempie di appassionati di libri che desiderano approfondire le questioni trattate dall’autore.
Giovedì 19 febbraio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dellArchivio di Stato di Avellino I giovedì della lettura. In tale occasione si presenterà il libro “È normale che.”, di Rino Cillo. Levento verrà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino. Dialogheranno con l’autore: Rosa Bianco, giornalista e critica letteraria, e Rossella Napoli, docente di Lettere. Gli intermezzi musicali saranno curati dai Maestri Mayumi Ueda e Carmine Marrone. L’ingresso è libero. Nelle intenzioni dell’autore, funzionario di Polizia prestato alla scrittura, “È normale che.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: “I giovedì della lettura”, presentazione del volume "Angelo Maffucci e la ricerca medica nell’Ottocento"
Colleferro. Giovedì 29 Gennaio grande evento culturale alla Biblioteca Morandi con Stefano Conti. Presentazione del suo libro “Seguimi se vuoi”Giovedì 29 gennaio, presso la Biblioteca Morandi a Colleferro, si terrà la presentazione del libro “Seguimi se vuoi” di Stefano Conti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nuovo appuntamento con I giovedì della lettura all’Archivio di Stato di Avellino; Fiaccole della lettura: a Monselice un ciclo di letture teatralizzate per il Centro Servizi Anziani; Prigione, di Emmy Hennings; La sfida della lettura.
Giovedì della lettura all’ Archivio di Stato ad Avellino: quando la parola diventa comunitàdi Rosa Bianco Nel cuore dell’Irpinia, tra memoria storica e tensione culturale, l’Archivio di Stato di Avellino rinnova il suo impegno nella promozione della lettura con la rassegna I Giovedì della ... corriereirpinia.it
I giovedì della lettura all’Archivio di Stato di Avellino: c’è il libro di Eleonora DavideNuovo appuntamento con I giovedì della lettura all’Archivio di Stato di Avellino: domani, 12 febbraio, alle 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria, con la presentazione del li ... corriereirpinia.it
Libramente Caffè Letterario - Libreria Indipendente a Salerno. . La scelta del gruppo di lettura condivisa del giovedì: Nella carne di David Szalay per Adelphi. È un cerchio perfetto la vita di István, che si dipana in un’alternanza di successi e disfatte sullo sfond facebook