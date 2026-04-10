Italiano arrestato negli Usa esportava illegalmente munizioni in Russia | Sapeva di infrangere la legge

Un commerciante d'armi italiano è stato arrestato negli Stati Uniti con l’accusa di aver esportato illegalmente munizioni verso la Russia tramite il Kirghizistan. La persona si è dichiarata colpevole e si trova attualmente in un carcere federale in attesa di giudizio. L’indagine ha evidenziato che l’uomo era consapevole di infrangere la legge durante le operazioni di esportazione.

Il commerciante d'armi italiano Manfred Gruber è detenuto in un carcere federale negli Usa. È accusato di aver esportato illegalmente munizioni verso la Russia attraverso il Kirghizistan: si è dichiarato colpevole ed è in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Esportava armi in Russia, italiano arrestato negli Usa Manfred Gruber, commerciante italiano in carcere negli Usa: «Export illegale di munizioni americane verso la Russia per 540mila dollari»BOLZANO - Avrebbe esportato illegalmente munizioni americane per 540mila dollari verso la Russia attraverso il Kirgisistan. Commercio di munizioni verso la Russia, uomo italiano in carcere negli UsaSi chiama Manfred Gruber ed è un cittadino altoatesino, commerciante d’armi. È stato arrestato a ottobre 2025 e da allora è detenuto nel carcere di Brooklyn: è accusato di aver esportato illegalmente ... tg24.sky.it Italiano in carcere negli Usa per commercio di munizioni verso la RussiaIl commerciante d'armi altoatesino Manfred Gruber si trova in un carcere federale negli Usa con l'accusa di aver esportato illegalmente munizioni per 540.000 dollari tramite il Kirgisistan verso la Ru ... ansa.it