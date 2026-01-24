Multe stradali | aumentano gli incassi in Abruzzo

Nel 2025 gli incassi derivanti dalle multe stradali in Italia hanno registrato una lieve diminuzione rispetto all’anno precedente, raggiungendo circa 1,9 miliardi di euro. Tuttavia, l’Abruzzo si distingue presentando un trend opposto, con un incremento degli introiti derivanti dalle sanzioni. Questa variazione evidenzia differenze regionali nelle dinamiche di enforcement e di riscossione delle multe stradali.

Scendono gli incassi degli enti locali garantiti dalle multe stradali che nel 2025, sfiorando quota 1,9 miliardi di euro, hanno fatto registrare un -4,4% rispetto all'anno precedente (quando furono pari a 1,98 miliardi), ma l'Abruzzo è in controtendenza.Lo dicono i dati del Codacons che ha.🔗 Leggi su Chietitoday.it

L'Abruzzo al terzo posto in Italia per l'aumento degli incassi derivanti dalla multe stradali, i dati del CodaconsSecondo i dati del Codacons, nel 2025 l'Abruzzo si posiziona al terzo posto in Italia per l’incremento degli incassi derivanti dalle multe stradali rispetto all’anno precedente.

Multe stradali, in Toscana incassi per 208 milioni. Firenze terza tra le grandi cittàNel 2025, le multe stradali in Toscana hanno generato 208 milioni di euro, consolidando la regione come seconda in Italia per incassi da sanzioni del codice della strada.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Bari, calano le multe ma aumentano gli incidenti; Polizia Locale, non solo multe stradali nel 2025: 11 locali chiusi e 60 abusi edilizi scovati; Roma: +10% sanzioni stradali, 870 mila per sosta irregolare.

Dove si fanno più multe stradali: la classifica dei Comuni che puniscono di più gli autistiLa città che ha riscosso più multe, nel 2025, è Milano. Il primato del capoluogo lombardo resta indiscusso, seguito da Roma e poi da Firenze. Va registrato però che lo scorso anno gli introiti per le ... fanpage.it

Toscana seconda in tutta Italia per gli incassi dalle multeROMA: I numeri relativi alle sanzioni stradali nel 2025 rivelati dal Codacons: tra le grandi città, Firenze è terza con ben 64 milioni di euro incassati ... toscanamedianews.it

Multe stradali, nelle casse degli enti locali 1,9 miliardi nel 2025 ilsole24ore.com/art/multe-stra… x.com

Rottamazione quinquies: chi può aderire e come pagare in 9 anni La Legge di Bilancio 2026 lancia la rottamazione quinquies: sanatoria per multe stradali e... - facebook.com facebook