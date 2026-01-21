una marea di infrazioni nelle casse del comune quasi due milioni di euro

Nel corso di un anno, la Polizia Locale di San Sebastiano ha rilevato circa 25.000 infrazioni, generando un incasso di quasi 2 milioni di euro. Durante questo periodo sono stati registrati 282 incidenti. Questi dati riflettono l’attività di controllo e sicurezza svolta nel territorio, contribuendo alla tutela della comunità e alla gestione del traffico locale.

Quasi 2 milioni di euro per quasi 25 mila infrazioni, 282 incidenti in un anno. Il bilancio della Polizia Locale per San Sebastiano patrono della polizia locale. "Garantiscono quotidianamente la sicurezza del nostro territorio. Sono i veri angeli custodi della città: controllano i punti più delicati, aiutano le persone in difficoltà e sono i primi ad arrivare nei momenti di emergenza. Il loro è un ruolo strategico, fatto di sacrificio e responsabilità. Senza di loro sarebbe il caos". Un ringraziamento personale, particolarmente sentito perché giunto verso la conclusione del mandato amministrativo, è stato rivolto a uomini e donne che in questi anni hanno rappresentato "un grande arricchimento umano e professionale" e con i quali l’Amministrazione ha avuto "la fortuna di fare squadra" spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

