Giocava a pallone nel mezzo della rotonda | uomo multato dalla Polizia Locale

Un uomo è stato multato dalla Polizia Locale di Ravenna mentre giocava a pallone nel mezzo di una rotonda nel quartiere Farini. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e tutela della sicurezza urbana svolte nella zona, in particolare dopo l’intervento denominato “Smoke corner”. La polizia continua a monitorare le aree più sensibili per mantenere il decoro e la vivibilità del quartiere.

Nel corso dei controlli sono scattate otto sanzioni, mentre un uomo è stato denunciato perchè sorpreso con permesso di soggiorno scaduto da 8 anni Prosegue l’attività di tutela della sicurezza urbana da parte della polizia locale di Ravenna, con l’obiettivo di garantire il mantenimento del decoro e della vivibilità nelle aree sensibili del quartiere Farini, dopo l’operazione “Smoke corner”. Tra il 7 e l’11 marzo, gli agenti hanno svolto servizi mirati nei giardini Speyer e nelle zone limitrofe, portando all’identificazione di 13 persone di diverse nazionalità e alla contestazione di 8 sanzioni. Uno degli episodi più rilevanti ha visto protagonista un uomo sanzionato e allontanato dall’area perché sarebbe stato sorpreso mentre giocava a pallone nel bel mezzo della rotonda Farini, mettendo a rischio la circolazione stradale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Ubriaco faceva esplodere petardi in piazza Saffi: beccato dalla Polizia locale e multato

In giro in auto, ma non ha la patente. Danneggia pali e un muro, multato dalla polizia localeUn giovane a bordo di una Fiat Punto è rimasto coinvolto in un incidente in una strada a Veglie e si è allontanato.

Tutto quello che riguarda Polizia Locale

Discussioni sull' argomento Furti nei supermercati di Ponte Tresa, ladri in fuga: la Polizia locale li blocca; Prosecco Doc, vittoria 3-0 e festa. Per Cuneo non c’è scampo; Varese, Ronaldinho gioca a calcio davanti alla Basilica. Per uno spot; Alessandro Dal Maschio, malore mentre gioca a calcetto: è morto sotto gli occhi degli amici.

La Polizia Locale di Lecce ha rafforzato i controlli sui distributori di carburante in città, a fronte dell’aumento dei prezzi internazionali del petrolio e dei possibili fenomeni speculativi. Il 10 marzo sono stati ispezionati cinque impianti: tre conformi alla normativa, - facebook.com facebook

Rubò il defibrillatore in piazza Galileo Ferraris: la Polizia Locale lo incastra grazie al GPS x.com