Anziano sorpreso dai carabinieri mentre fa i suoi bisogni per strada li insulta e li aggredisce

Un uomo anziano, sorpreso dai carabinieri mentre si trovava a urinare in strada, li ha insultati e ha tentato di aggredirli, forse per la sorpresa o la rabbia. I militari hanno fermato l’uomo in pieno centro, vicino a un parco molto frequentato, dove spesso si incontrano cittadini di passaggio. Durante il controllo, l’anziano si è mostrato molto agitato e ha reagito in modo aggressivo, attirando l’attenzione di alcuni passanti.

Un uomo di 70 anni ha rimediato una denuncia per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e atti contrari alla pubblica decenza Fine settimana di intenso lavoro per gli effettivi del Comando provinciale dei carabinieri di Udine. Numerose pattuglie hanno setacciato le principali arterie stradali e le aree sensibili del capoluogo e della provincia. Il bilancio dell'operazione conta tre arresti significativi. Nella Bassa friulana, i militari hanno rintracciato un 32enne straniero colpito da un mandato di arresto europeo: l'uomo deve scontare tre anni e mezzo di reclusione per una rapina commessa nel proprio paese d'origine.🔗 Leggi su Udinetoday.it

A Pasiano, lungo via Falzago, sono stati rinvenuti alcuni gioielli abbandonati a terra, presumibilmente lasciati dai ladri durante la fuga.

A Susegana, una ragazzina di 14 anni ha affrontato da sola due ladri entrati in casa, mentre la madre era al funerale, e grazie al suo coraggio è riuscita a farli scappare, lasciando la famiglia sconvolta e incapace di dormire.

