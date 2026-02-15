Anziano sorpreso dai carabinieri mentre fa i suoi bisogni per strada li insulta e li aggredisce
Un uomo anziano, sorpreso dai carabinieri mentre si trovava a urinare in strada, li ha insultati e ha tentato di aggredirli, forse per la sorpresa o la rabbia. I militari hanno fermato l’uomo in pieno centro, vicino a un parco molto frequentato, dove spesso si incontrano cittadini di passaggio. Durante il controllo, l’anziano si è mostrato molto agitato e ha reagito in modo aggressivo, attirando l’attenzione di alcuni passanti.
Un uomo di 70 anni ha rimediato una denuncia per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e atti contrari alla pubblica decenza Fine settimana di intenso lavoro per gli effettivi del Comando provinciale dei carabinieri di Udine. Numerose pattuglie hanno setacciato le principali arterie stradali e le aree sensibili del capoluogo e della provincia. Il bilancio dell'operazione conta tre arresti significativi. Nella Bassa friulana, i militari hanno rintracciato un 32enne straniero colpito da un mandato di arresto europeo: l'uomo deve scontare tre anni e mezzo di reclusione per una rapina commessa nel proprio paese d'origine.
Gioielli lasciati per strada dai ladri: "Chi li riconosce chiami i carabinieri"
A Pasiano, lungo via Falzago, sono stati rinvenuti alcuni gioielli abbandonati a terra, presumibilmente lasciati dai ladri durante la fuga.
Ladri in casa, ragazzina di 14 anni li affronta per difendere il fratellino e li fa scappare mentre la mamma è al funerale: «Entrambi non dormono più»
A Susegana, una ragazzina di 14 anni ha affrontato da sola due ladri entrati in casa, mentre la madre era al funerale, e grazie al suo coraggio è riuscita a farli scappare, lasciando la famiglia sconvolta e incapace di dormire.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
